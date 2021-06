Steradvocaat F. Lee Bailey van O.J.-verdediging overleden

De Amerikaanse topadvocaat F. Lee Bailey is op 87-jarige leeftijd overleden. Als raadsman van beroemde en beruchte cliënten als O.J. Simpson, Patty Hearst en de Boston Strangler werd ook hij een bekendheid.

"Er zijn drie dingen die ik niet kan weerstaan", zei Bailey ooit over zijn drijfveren. "Een professionele uitdaging, een beruchte zaak of een hoog honorarium."

Baileys eerste zaak die hem landelijke bekendheid gaf, was de veroordeling van de arts Sam Sheppard voor de moord op zijn vrouw. Hij zat er tien jaar voor vast, maar Bailey wist via het Hooggerechtshof zijn cliënt op vrije voeten te krijgen. De zaak inspireerde de tv-serie The Fugitive, later ook een film met Harrison Ford.

Vriend en vijand waren het erover eens dat Bailey zich vastbeet in zaken. Hij wordt omschreven als arrogant, egocentrisch en wars van autoriteit, maar ook stoutmoedig, briljant, nauwgezet en vasthoudend.

"De advocatuur is een enorme verzameling van grote ego's", gaf hij zelf toe. "Er zijn maar weinig mensen die niet egocentrisch zijn die zich hiertoe aangetrokken voelen."

Twijfel zaaien

Tijdens rechtszaken zocht Bailey actief de pers op om ook daar voor zijn cliënt te pleiten. "Hij was een van de eerste advocaten die de rechtszaal verliet en voor een batterij microfoons ging staan", zei een bevriend collega. "Tot dan toe kwam al het nieuws altijd via aanklagers naar buiten. Zijn strategie was om op de voorgrond te treden en twijfel te zaaien over de aanklacht."

Een van de zaken waarbij dat lukte was Baileys verdediging van kapitein Ernest Medina, die tijdens de Vietnamoorlog het bevel zou hebben gegeven voor het bloedbad in het dorpje My Lai. Bij die oorlogsmisdaad slachtten Amerikaanse militairen honderden burgers af.

Baileys inspanningen schoten tekort in de zaak tegen Patty Hearst, de ontvoerde kleindochter van de krantenmagnaat die zich aansloot bij haar kidnappers. Bailey betoogde dat Hearst gehersenspoeld was en daarom meedeed aan een bankoverval van de Symbionese Liberation army, maar deze stockholmverdediging wilde er bij de jury niet in: Hearst ging 2 jaar de cel in.

In het geval van de beruchte Boston Strangler kreeg Bailey niet de kans zijn kunsten te vertonen in de rechtszaal. Albert DeSalvo, die dertien moorden had bekend maar die bekentenis later introk, werd in de gevangenis vermoord voordat zijn schuld of onschuld kon worden aangetoond voor de rechter. Bailey was van plan voor ontoerekeningsvatbaarheid te gaan.

O.J.

Baileys bekendste zaak was de verdediging van footballer en acteur O.J. Simpson, toen die in de Trial of the Century terechtstond voor de moord op zijn ex en haar vriend. Hoewel Bailey openlijk ruziede met andere leden van O.J.'s dreamteam, lukte het hen hun cliënt tegen alle verwachtingen in vrij te krijgen.

Volgens Simpson was Bailey daarin onmisbaar. "Hij wist alles terug te brengen tot de essentie en identificeerde wat de belangrijkste punten waren", oordeelde de vrijgesproken sportman ooit. "Hij wist wat belangrijk zou worden en wat niet."

Cruciaal in Baileys verdediging van O.J. was het kruisverhoor van politieman Mark Fuhrman, die een bloedige handschoen van de verdachte had gevonden. Bailey wist hem door zijn vraagstelling af te schilderen als een racist die het bewijsmateriaal misschien wel zelf had neergelegd.

De illustere carrière van Bailey eindigde uiteindelijk teleurstellend: hij werd van het tableau geschrapt omdat hij aandelen en geld van een drugsdealer had aangenomen. Een vergoeding voor zijn werk, redeneerde Bailey, maar de rechter noemde het wanpraktijken. Hoewel hij nog als juridisch adviseur bleef werken, zou hij uiteindelijk berooid sterven.