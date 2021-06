Gemeente en politie pakken overlast op Zeeuws strand aan

De politie en de Zeeuwse gemeente Veere nemen maatregelen tegen jongeren die overlast veroorzaken op het strand bij kustdorp Dishoek. Groepen jongeren gebruiken er regelmatig en alcohol en drugs en plegen vernielingen.

De laatste tijd krijgen de gemeente en politie veel klachten over overlast door jongeren, zeggen ze. Ook gisteravond was het raak. Agenten troffen toen op het strand zo'n honderd jongeren aan. Volgens de politie waren veel van hen dronken en lieten ze veel afval achter.

"Bovendien zijn een reeks vernielingen gepleegd. Zo zijn strandhuisjes opengebroken en is een toiletgebouw vernield", zegt de politie. "Op het strand worden flessen kapot gegooid en ander afval achtergelaten."

Toezicht

Voor de gemeente en politie is de maat vol en daarom worden er maatregelen genomen. Zo houden agenten, boa's en beveiligers vanaf vandaag toezicht op het strand, meldt Omroep Zeeland. "Zij zijn de komende tijd 's middags en 's avonds aanwezig om zoveel mogelijk jongeren en alcohol te weren", aldus de politie.

Daarnaast stuurt de gemeente aan alle ouders of verzorgers van jongeren die een bekeuring hebben gehad een brief om hen te wijzen op de overlast.

"Het oplossen van problemen door gedrag van jongeren is niet alleen een taak van de gemeente, politie of jongerenwerk, maar ook een verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Het is onze gezamenlijke taak om kinderen duidelijk te maken wat wel en niet getolereerd wordt", aldus burgemeester Rob van de Zwaag van Veere.