Farmaceut Organon uit Oss op de beurs in New York

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf Organon heeft sinds vanmiddag een notering aan de beurs van New York. Met een verlies van zo'n 6 procent verloopt de handel in het aandeel het eerste uur niet succesvol, maar het bedrijf is wel meteen opgenomen in de S&P500, de beursindex met de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten.

Het betekent dat Organon uit de as is herrezen. Het bedrijf werd bijna honderd jaar geleden opgericht en had een grote vestiging in Oss. Jarenlang haalde het insuline, een medicijn tegen suikerziekte, uit de organen van varkens. Later werd het vooral bekend door de anticonceptiepil en zwangerschapstesten.

Tot 2007 was de medicijnmaker onderdeel van het chemieconcern AkzoNobel. In dat jaar werd Organon verkocht aan de Amerikaanse multinational Schering-Plough, die inmiddels MSD heet. Niet lang daarna maakte dat bedrijf bekend een groot deel van de locatie in Oss te sluiten en duizenden medewerkers te willen ontslaan. Dit leidde tot protesten in de stad.