Verbod op vissen bij oesterrif voor de kust van de Brouwersdam

Bij een oesterrif op ongeveer honderd meter uit de kust bij de Brouwersdam mag niet meer worden gevist. Dat is omdat de overheid het heeft uitgeroepen tot onderzoeksgebied.

Het besluit volgt na jaren lobbyen door natuurorganisaties. "Sinds de ontdekking een jaar of vijf terug zeggen we: 'Bescherm dit'", zegt Karel van den Wijngaard van ARK Natuurontwikkeling tegen Omroep Zeeland. "Het is de enige plek van deze omvang die tot nu toe bekend is in de Noordzee."

Het oesterrif bestaat uit oesters en mosselen die met hun schelpen een ondergrond vormen voor ander leven. Op het rif bij de Brouwersdam leven onder meer zeeanemonen, krabben en vissen.

Volgens Van Den Wijngaard is het geen toeval dat het rif op die plek is ontstaan. "Het is een luwe plek die een beetje in een binnenbocht ligt. Daardoor kunnen de larfjes van die oesters en mosselen een plek vinden om zich te hechten en vervolgens uit te groeien tot schelp."

Rond het rif wordt een onderzoek gestart om te kijken wat voor waarde het heeft voor de omgeving.