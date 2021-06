Sri Lanka vreest grote milieuramp nu tanker vol olie en chemicaliën zinkt

De MV X-Press Pearl telt bijna 1500 containers, waarvan er ruim 80 schadelijke chemicaliën zouden bevatten, zoals 25 ton salpeterzuur. "Dat is een heel sterk zuur dat brandwonden veroorzaakt", zegt Jacob de Boer, hoogleraar toxicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De Boer legt uit dat salpeterzuur niet brandbaar is. In hoeverre het schadelijk is voor (zee)dieren en (onderwater)planten is volgens hem afhankelijk van de concentratie. "Als er in een keer een wolk vrijkomt, kan het zeker het koraal aantasten. Maar het verdunt heel snel in het water."

Vogels met maag vol plastic

Voor zover bekend zijn 28 containers gevuld met plastic. Het gaat om kleine korrels die gebruikt worden als grondstof voor de productie van plastic zakken. Een deel hiervan is de afgelopen dagen al in het water terechtgekomen. Dat is funest voor dieren, legt De Boer uit.

"Als vogels het plastic opeten, blijft het in hun maag zitten en krijgen ze geen honger meer. Ze blijven het gevoel van een volle maag houden en verhongeren uiteindelijk." De meeste plastic bolletjes zullen volgens de toxicoloog blijven drijven. "Maar 28 containers vol is echt veel. En alles wat zinkt, ligt er over 50 jaar nog. Je kunt moeilijk al die korreltjes wegplukken."