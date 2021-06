Problemen met nieuwe Britse tank, trainingen stilgelegd

In het Verenigd Koninkrijk zijn oefeningen met een nieuw type tank stopgezet omdat er een reeks problemen aan het licht is gekomen. Dat heeft het ministerie van Defensie bevestigd na berichten in The Daily Telegraph.

In een rapport dat de krant in handen kreeg, staat dat de lichte Ajax-tanks 65 kilometer per uur moeten kunnen rijden. Omdat er bij hoge snelheden hevige trillingen ontstaan, mogen ze om veiligheidsredenen niet harder dan 32 kilometer per uur.

Bovendien mag de bemanning niet langer dan anderhalf uur achtereen in de tank doorbrengen en moet men tijdens de rit gehoorbescherming dragen. Dan nog moet de bemanning na afloop een gehoortest ondergaan.

Verder is aan het licht gekomen dat het kanon het niet doet als de tank rijdt en dat bij het achteruitrijden obstakels hoger dan 20 centimeter niet te nemen hindernissen zijn.

Stopgezet

Effectief trainen is door dit alles niet mogelijk, zegt het rapport. Daarom wordt volgens het ministerie van Defensie nu met een variant van deze tank geoefend, waarbij "gepaste veiligheidsmaatregelen" worden genomen.

Dat de oefeningen met de nieuwe tank zijn stopgezet, is volgens het ministerie niet vreemd. "Dat is een normale maatregel in deze fase van een project", zegt een woordvoerder. Samen met de fabrikant wordt naar oplossingen gezocht.

Met de order voor 589 Ajax-tanks van General Dynamics UK is meer dan 4 miljard euro gemoeid.