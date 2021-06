Wekdienst 3/6: Kamerdebat over versoepelingen • Halve finale voor Jong Oranje

In de vroege ochtend is het koel bij minima van 13 tot 17 graden. Vanmiddag voelt het met weinig wind benauwd aan, dan is het 23 graden in het westen tot 26 in het oosten van het land. De zon komt regelmatig tussen de wolken door. In de loop van de dag ontstaan vooral in het oosten van het land buien mogelijk met onweer, lokaal hagel en veel regen in korte tijd.