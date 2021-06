NOS Stories en NOS op 3 winnen The Best Social Awards

Andere winnaars zijn onder meer de Drentse ijssalon La Dolce Borger, in de categorie Beste Merk op TikTok. Omroep Zwart, genomineerd voor drie awards, won in de categorie Beste Influencer Campagne. De beste Internationale Campagne is Free a Girl.

The Best Social Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties en bedrijven die uitblinken op sociale media. Morgenavond worden de publieksprijzen bekendgemaakt.