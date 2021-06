Al maandenlang onterechte foutmeldingen bij maken vaccinatieafspraak

Wie online een afspraak probeert te maken voor een vaccinatie, kan al maandenlang een onterechte foutmelding krijgen. Een ontwikkelfout zorgt ervoor dat Nederlanders die aan de beurt zijn voor een prik, toch de mededeling krijgen dat ze 'online geen afspraak kunnen maken'.

De GGD is zich bewust van het probleem, maar weet nog niet wanneer het is opgelost. "Dit heeft voor ons prioriteit, maar concreter dan 'binnenkort' kan ik het op dit moment niet maken", laat een woordvoerder weten. In de tussentijd krijgen mensen het advies om het in een andere webbrowser te proberen, de incognitomodus te gebruiken of de cookies uit de webbrowser te verwijderen.

Hoeveel mensen last hebben van het probleem, is onduidelijk. Iedereen die onlangs een coronatestafspraak heeft gemaakt of zijn testuitslag heeft bekeken, kan er last van hebben. Dat komt doordat de vaccinatiesite en de testsite dezelfde programmeercode gebruiken, en het probleem ontstaat als iemand op een van die sites met DigiD ingelogd is geweest.