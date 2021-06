Libanontribunaal dreigt te verdwijnen door financiële nood, lopende zaken in gevaar

Het Speciaal Tribunaal voor Libanon (STL) in Leidschendam dreigt vanaf aanstaande augustus alle werkzaamheden te moeten stoppen door geldgebrek. Daarom trekt het tribunaal nu aan de bel.

De Verenigde Naties zijn door de bijzondere rechtbank op de hoogte gesteld van de financiële nood. Iets meer dan de helft van het geld komt van donaties van landen, de rest wordt betaald door Libanon. Dat land verkeert al ruim anderhalf jaar in een zware economische crisis, en kan de bijdrage niet voldoen.

"Ondanks alle maatregelen die we hebben genomen, zoals mensen ontslaan en de kosten tot een minimum beperken, dreigen we de deuren te moeten sluiten", zegt bestuurder David Tolbert. Het tribunaal zegt te hopen op een oplossing, zodat er gerechtigheid en antwoorden kunnen komen voor de slachtoffers en nabestaanden van terrorisme in Libanon.