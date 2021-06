'Weer hoge ambtenaar weg uit Arnhem na rel om discriminatierapport'

Beide ambtenaren meldden zich ziek naar aanleiding van het onderzoek naar het discriminatierapport, zei vakbond FNV eerder tegen Omroep Gelderland. Het college van burgemeester en wethouders zou het vertrouwen in hen hebben opgezegd.

Volgens wethouder Jan van Dellen is met de gemeentesecretaris in goed overleg overeengekomen "dat een verandering van werkomgeving goed voor hem zou zijn". Volgens de wethouder hebben de twee samen geconstateerd dat er een "verschil in visie" is over de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking.