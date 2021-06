Zeeuwse herdenkingsbossen bijna vol: 'Minder zware lading dan begraafplaats'

Vogels vond het gebaar zo mooi dat ze besloot om samen met haar man ook een boom te planten in dezelfde rij. Nu staan ze alle vier naast elkaar als symbool van hechte vriendschap. "We waren vrienden in het leven en ook nu nog."

Herdenkingsbossen op meer plekken

Zeeland is overigens niet de enige plek met herdenkingsbossen. Er zijn ook initiatieven op andere plekken van andere aanbieders. Zo komt er op initiatief van de gemeente ook in Meerssen in Limburg een bos en bijvoorbeeld in de Biesbosch begonnen jaren geleden de ouders van een overleden kind een herdenkingsbos.

Ook buiten Zeeland heeft Staatsbosbeheer herdenkingsbossen, zoals in Drenthe. In Zuid-Holland is een kinderbomenbos, voor pasgeboren of overleden kinderen.