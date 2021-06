Biden herdenkt massamoord Tulsa: 'Gruwelijk onrecht dat niet begraven kan worden'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in Oklahoma de Tulsa race massacre herdacht. Bij de massamoord werden honderd jaar geleden zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen om het leven gebracht door een witte menigte. De golf van geweld die begon op 31 mei 1921 en na bijna een volledige dag eindigde op 1 juni was een van de gewelddadigste uitbraken van rassengeweld in de VS.

Biden was de eerste zittende Amerikaanse president die voor de herdenking de wijk Greenwood bezocht, waar het raciale geweld plaatsvond. Greenwood was honderd jaar geleden een florerende Afro-Amerikaanse wijk.

Biden sprak in Tulsa met drie mensen die de massamoord hadden overleefd. "Het was een bloedbad", zei hij tegen Viola Fletcher, Hughes Van Ellis en Lessie Benningfield, overlevenden van 101 tot 107 jaar oud. "Er is onrecht dat zo gruwelijk is, zo verschrikkelijk, dat het niet begraven kan worden, hoezeer je het ook probeert."

Volgens Biden is de massamoord te lang onbesproken gebleven: