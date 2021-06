Hulp voor Afghaanse tolken bij asielaanvraag, 68 gezinnen al in Nederland

Tot nu toe hebben 94 Afghaanse tolken toestemming gekregen om met hun gezin naar Nederland te komen. 68 tolken zijn met hun gezinnen inmiddels naar Nederland gebracht. Het gaat in totaal om driehonderd mensen.

De toelatingsprocedure bij de IND voor de overige tolken wordt versneld. Ook worden de tolken geholpen om hun aanvraagdossier compleet te krijgen. De Nederlandse ambassade in Afghanistan helpt bij het verkrijgen van de juiste reisdocumenten en identiteitspapieren.

Dat melden de demissionaire ministers Bijleveld van Defensie en Kaag van Buitenlandse Zaken. In de Tweede Kamer leven zorgen over het lot van de tolken, die vanwege hun samenwerking met het Nederlandse leger en militairen van andere landen gevaar lopen.

Door de aftocht van militairen van de NAVO-missie Resolute Support kan de tolken minder bescherming worden geboden en lopen zij het risico op vergeldingsacties van de Taliban.

287 aanvragen

In totaal zijn nu 287 asielaanvragen ingediend, maar het gaat waarschijnlijk om meer mensen. Niet alle tolken hebben zich al gemeld, of zij hebben zich gemeld bij een ander land waar zij ook voor werkten.

Ook zijn er aanvragen voor asiel ingediend waarvan nog moet worden vastgesteld of de aanvrager wel als tolk heeft gewerkt.

De procedure luistert nauw en moet echt per persoon doorlopen worden, zeggen de ministers. "Het is immers niet de bedoeling dat bijvoorbeeld (voormalige) Taliban-strijders via deze weg toegang tot Nederland krijgen."