Ook in hoger beroep geen schadevergoeding nabestaanden kapers 'De Punt'

De zaak tegen de Nederlandse staat liep al sinds december 2015. Het vonnis in juli 2018 volgde na een aantal eerdere tussenvonnissen. Zo oordeelde een rechter in februari 2017 dat het met geweld beëindigen van de treinkaping 'noodzakelijk' was.

De bijna 19 dagen durende kaping van de intercity tussen Assen en Groningen bij spoorwegovergang De Punt werd in drie minuten beëindigd door het leger. Zes van de negen gijzelnemers werden gedood en ook twee van de 54 passagiers kwamen om.

Een uitgeschreven transcriptie van geluidsopnames van mariniers die de trein bestormden, beluister je hier: