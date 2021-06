Onderzoek naar landelijke treinstoring in volle gang

Het is nog steeds niet duidelijk wat precies de oorzaak was van de landelijke treinstoring van gisteren. "We weten dat de storing in het communicatienetwerk voor machinisten en de verkeersleiding zat, maar het is nog niet bekend wat daarin exact misging", zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Hij houdt geen rekening met een hack.

Door de storing lag het treinverkeer in het hele land een paar uur plat. "Het was onze prioriteit iedereen op de plaats van bestemming te krijgen. Dat is redelijk gelukt. Vandaag kijken we naar de exacte oorzaak."

Toen de storing ontstond, konden alle treinen nog wel naar het dichtstbijzijnde perron rijden om reizigers eruit te laten, omdat het niet ging om een storing aan de wissels of de bovenleiding. "Er kon nog wel contact met machinisten worden gemaakt. Maar dat contact was niet zoals het volgens de protocollen moet", zegt de ProRail-woordvoerder. Daarom werd voor de veiligheid besloten om het treinverkeer stil te leggen.