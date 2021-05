Je vaccinatieafspraak te ver weg? GGD: 'Probeer over uur nog een keer te plannen'

Baal je ervan dat jouw vaccinatieafspraak niet in de buurt is en je nog redelijk lang erop moet wachten? Het systeem om een vaccinatieafspraak in te plannen van de GGD GHOR is op piekmomenten zo druk dat veel mensen dan geen afspraak kunnen maken in de eigen woonplaats. Door te bellen kan een afspraak vaak eerder en dichterbij worden ingepland.

Maar ook online kan dat. "Als je op een rustig moment de afspraak maakt", zegt een woordvoerder van de GGD.

"Online kan ik pas op 18 juni een afspraak maken ver weg, via de telefoon op 8 juni in de Jaarbeurs", is te lezen op sociale media. Meerdere mensen delen daar hun ongenoegen over hoelang ze zouden moeten reizen voor een prik tegen het coronavirus.