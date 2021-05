Geen treinverkeer in vrijwel heel Nederland door storing

Door een landelijke storing aan een telefoonsysteem is het treinverkeer in grote delen van het land stilgelegd, meldt de NS. Door de storing is de bediening van seinen en wissels ontregeld. De NS adviseert reizigers hun reis uit te stellen. ProRail zegt dat reizigers er rekening mee moeten houden dat de treinenloop de hele dag verstoord is.

De storing zit in Mobirail, het telefoonsysteem van Prorail. De spoorwegbeheerder zegt op Twitter dat het contact tussen verkeersleiding en machinisten niet mogelijk is.