Podcast De Dag: operatie Oranjekoorts

Hier en daar kleuren de straten in Nederland voorzichtig aan oranje, maar om nou te zeggen dat twee weken voor het EK voetbal de Oranjekoorts is toegeslagen, nee. En dat terwijl het alweer zeven jaar geleden is dat de mannen voor het laatst meededen aan een groot internationaal toernooi en er zelfs wedstrijden in Nederland gespeeld worden. Maar, zoals bij zoveel zaken in deze tijden, drukt corona de stemming.

Er is voor ondernemers ook minder te verdienen dan anders, zegt sporteconoom Ruud Koning in podcast De Dag. Je ziet volgens hem wel dat met name de sponsoren van het Nederlands elftal meer van zich laten horen en de reclames ook op stoom komen, maar daar komt het grote geld niet vandaan.

Toch denkt Koning dat de Oranjekoorts nog wel kan losbarsten en zelfs als een vliegwiel kan gaan fungeren om consumenten weer terug naar het oude normaal te trekken.

Reageren? Mail dedag@radio1.nl