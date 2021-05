Dodental protesten Colombia loopt op; VN wil onderzoek naar geweld

De Verenigde Naties hebben de Colombiaanse regering opgeroepen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de dood van demonstranten in de stad Cali.

Volgens lokale media zijn sinds vrijdag dertien mensen om het leven gekomen bij betogingen in de stad in het zuidwesten van het land. Cali is de afgelopen maand het epicentrum geweest van protesten tegen de belastingplannen van de regering van president Duque.

In de hoofdstad Bogota demonstreerden vandaag enkele duizenden mensen voor een einde aan het geweld en aan de wegversperringen door anti-regeringsbetogers. Ook betuigden ze hun steun aan de veiligheidsdiensten.

De afzettingen hebben de afgelopen tijd voor tekorten aan eten en spullen gezorgd in verschillende delen van het land. "De versperringen gijzelen de steden", zei demonstrant Patricia Gonzalez tegen persbureau Reuters.