Kans op Israëlische regering zonder Netanyahu groeit

Correspondent Ties Brock:

"Als deze coalitie er komt, zou dat een aardverschuiving voor de Israëlische politiek betekenen. Jonge kinderen hebben geen andere premier meegemaakt dan Netanyahu. Daarom wordt er met veel interesse gekeken naar deze ontwikkelingen, ook omdat de partijen zo ver van elkaar afstaan.

Velen dachten dat het oplaaien van het conflict in Gaza afgelopen maand roet in het eten zou gooien bij de vorming van deze coalitie, omdat de partijen op dat vlak niet op een lijn zitten. Het blijkt dus geen dealbreaker te zijn. Dat laat wel zien hoe groot de afkeer van Netanyahu is, maar het is wel de vraag hoe stabiel deze coalitie zal zijn en of het tegen nieuwe crises bestand zal zijn."