Man ernstig gewond bij ongeluk met boot in Coevorden

In Coevorden is een man ernstig gewond geraakt door een ongeval tijdens een boottochtje. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. De man is naar het ziekenhuis gebracht; de schipper is aangehouden.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Volgens een regionaal persbureau stootte de man waarschijnlijk zijn hoofd tegen een brug in het centrum van Coevorden.

Een politiewoordvoerder kent dat verhaal, maar kan het niet bevestigen. Ze zegt wel dat bij het ongeluk geen andere boten betrokken waren. Aan boord waren vier jonge mensen, maar hun leeftijden zijn nog niet bekend.

De schipper is aangehouden en wordt verhoord om te beoordelen of hem iets te verwijten valt. Het is onduidelijk hoe lang hij vast blijft zitten. De twee andere opvarenden worden als getuigen gehoord. De politie spreekt ook met andere mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren.