Wekdienst 29/5: Boekenweek van start • Finale Champions League

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Met een paar maanden vertraging begint vandaag de Boekenweek. Normaal valt de Boekenweek in maart, maar dit jaar werd die verplaatst omdat de boekwinkels toen nog dicht waren. Hanna Bervoets en Roxanne van Iperen hebben het Boekenweekgeschenk en -essay geschreven. Ze nemen vanochtend de eerste exemplaren in ontvangst in een boekhandel in Purmerend.

De twee Engelse voetbalclubs Chelsea en Manchester City spelen vandaag in de finale van de Champions League in Porto. De finale zou eigenlijk in Istanbul plaatsvinden, maar werd vanwege de reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus verplaatst.

De VVD houdt digitaal haar algemene ledenvergadering. Daarbij zal de onlangs overleden Hans van Baalen herdacht worden.

Wat heb je gemist?

De regering van Suriname heeft het hoogste corona-risiconiveau afgekondigd voor het land. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is. De veiligheid en volksgezondheid kan niet meer worden gegarandeerd. De ziekenhuizen, waar code zwart geldt, liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. Ook worden er twee zuurstofcontainers naar Suriname gebracht.

Vanaf maandag tot en met 18 juni is een totale lockdown van kracht in het land, wat onder meer betekent dat de supermarkten, bakkers en slagers nog maar drie dagen per week beperkt open zijn. Per gezin mag één persoon naar buiten om boodschappen te doen en verder moet men binnenblijven.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Vanaf Teuge Airport in Gelderland begint vandaag de Brit Travis Ludlow aan een wereldrecordpoging voor het Guinness Book of World Records. Hij wil de jongste piloot ooit worden die solo rond de wereld vliegt. Het huidige record staat op naam van de Amerikaan Mason Andrews. In 2018 was Mason 18 jaar en 163 dagen oud. Travis hoopt het nieuwe record te zetten op 18 jaar en 150 dagen.

Omroep Gelderland sprak een dag voor vertrek met Ludlow: