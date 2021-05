Hoogste risiconiveau in Suriname, Nederland wil half miljoen vaccins sturen

Het kabinet is van plan tussen de 500.000 en 750.000 doses van het AstraZeneca-vaccin naar Suriname te sturen. In het Zuid-Amerikaanse land is het aantal besmettingen zo snel gestegen dat de regering vandaag het hoogste risiconiveau heeft uitgeroepen: code paars.

Deze kwalificatie betekent dat de situatie "uiterst onbeheersbaar" is en dat de veiligheid en volksgezondheid niet meer gegarandeerd is. De ziekenhuizen liggen vol en kampen met een gebrek aan medicinale zuurstof. Ook is er een tekort aan vaccins.

"Uit de covid-19-statistieken maken wij op dat de cijfers dwingen om over te gaan tot stringente maatregelen vanuit de overheid. Reden genoeg voor de regering om te gaan naar de 'covid-19-code paars'", schrijft de regering in een persbericht.

Binnen de zorg geldt vanwege de volledige opschaling in de ziekenhuizen al code zwart, maar die kleurcode is alleen relevant binnen zorginstellingen. In Suriname bestaat er ook een kleurcodesysteem voor de samenleving, waarmee wordt aangegeven in hoeverre de omstandigheden bedreigend zijn voor de veiligheid en gezondheid. Die kleurcodes gaan van geel, naar oranje, naar rood, naar paars, met paars als ernstigste kwalificatie.

Eind juni

De levering vaccins uit Nederland komt op zijn vroegst eind juni "mits de leveringen het toelaten". Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo'n twee weken geleden lekte al uit dat Nederland zo'n 700.000 doses naar Suriname zou sturen. Om welk vaccin het ging was nog niet bekend, de datum van verzending evenmin.

Het kabinet had deze week overleg met Suriname en concludeert dat Nederland het land niet onmiddellijk kan helpen. De vaccins worden niet voor week 26 verstuurd. Suriname heeft een kleine 600.000 inwoners.

Zuurstofcontainers

De Jonge schrijft verder dat in samenwerking met het ministerie van Defensie twee zuurstofcontainers naar Suriname gaan en dat de komende dagen "verdere vraag en aanbod" bij elkaar worden gebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar een "zo spoedig mogelijke inzet" van personeel.