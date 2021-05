Grote brand in bedrijfspand Dronten

In een bedrijfspand in Dronten is een grote brand uitgebroken. De rook is tot in de verre omtrek te zien en er is een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Het vuur woedt in een loods. Omroep Flevoland meldt dat het onduidelijk is of daar mensen waren toen er brand uitbrak.

De brandweerkorpsen van Dronten, Lelystad, Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg en Urk helpen met het blussen. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.