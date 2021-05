Politie in Hamburg schiet man dood die hulpverleners aanvalt met mes

In de Duitse stad Hamburg hebben agenten een gewapende man doodgeschoten. Hij bedreigde automobilisten, bekraste auto's met een mes en viel de hulpdiensten aan, meldt de politie.

Volgens ooggetuigen riep de man meerdere keren Allahoe akbar (god is groot). De autoriteiten onderzoeken nog wat de toedracht is en sluiten een extremistisch motief niet uit. De identiteit van de man is nog onbekend.

Pepperspray en taser

Het incident was aan het eind van de middag in stadsdeel Alsterdorf. De man bedreigde automobilisten in de omgeving van de Sengelmannstrasse. Agenten probeerden hem te arresteren en gebruikten daarbij een taser en pepperspray.

Volgens de politie bleef de man hulpverleners aanvallen. Daarop werd hij door agenten neergeschoten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.