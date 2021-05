Voorjaarsnota: tekort loopt dit jaar op, maar daalt dan snel

Het begrotingstekort komt dit jaar waarschijnlijk uit op 62,4 miljard euro. Dat is 7,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld loopt daarmee op naar 60 procent van het bbp, maar dat wordt de komende jaren ingelopen.

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota, die minister Hoekstra naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Die jaarlijkse nota geeft een overzicht van de wijzigingen in de Rijksbegroting ten opzichte van de Miljoenennota, die werd gepresenteerd in september, op Prinsjesdag.

De aanpassingen zijn onder meer gebaseerd op de nieuwe economische ramingen van het Centraal Planbureau. Dat meldde in maart dat de impact van de coronacrisis op de economie wel meevalt.

Nog onzekerheid door corona

Naar verwachting loopt het tekort de komende jaren terug naar 0,8 procent van het bbp in 2025. De schuld daalt ook licht en komt naar verwachting uit op 58 procent in 2025. Door de coronacrisis is er echter sprake van onzekerheid, schrijft Hoekstra, over het herstel van de economie en het verloop van de overheidsfinanciën.

Hoekstra wijst erop dat het kabinet gisteren heeft aangekondigd om het steun- en herstelpakket ook in het derde kwartaal voort te zetten. De ongeveer 6 miljard euro die daarvoor is gereserveerd, is in de Voorjaarsnota meegenomen.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de 1,2 miljard euro voor de compensatie van slachtoffers van de toeslagenaffaire en voor de 0,9 miljard euro voor het kwijtschelden van hun publieke en private schulden.