Corona-noodtoestand in Tokio en andere Japanse steden wordt verlengd

De Japanse regering verlengt de noodtoestand in Tokio en andere delen van het land met drie weken. De noodtoestand zou op 31 mei aflopen, maar omdat de coronapandemie minder dan twee maanden voor het begin van de Olympische Spelen nog altijd niet afneemt, wordt hij nu verlengd tot 20 juni.

De Olympische Spelen moeten op 23 juli van start gaan. Artsen, zakenlieden en andere Japanners hebben opgeroepen de Spelen niet door te laten gaan. Ze zijn onder meer bang dat de komst van atleten uit de hele wereld leidt tot het ontstaan van nieuwe besmettelijker varianten van het coronavirus.

In Japan heeft nog maar 6 procent van de bevolking een prik gehad en is 2,5 procent volledig gevaccineerd. Daarmee heeft Japan van de rijke landen het laagste vaccinatietempo. Volgens de plannen van de regering is bij de start van de Olympische Spelen zo'n 30 procent van de Japanners ingeënt.

Gevaccineerde atleten

Directe aanleiding voor de verlenging van de noodtoestand is dat een recordaantal covid-patiënten op de IC's ligt. Het aantal besmettingen neemt wat af, maar de regering vreest dat het de komende tijd weer toeneemt, vooral in Tokio en Osaka.

Het Japanse Olympisch Comité en het Internationaal Olympisch Comité verzekeren dat de Spelen dankzij strikte maatregelen veilig kunnen doorgaan. Voorzitter Hashimoto van het Japanse comité maakte vandaag bekend dat India en vijf andere landen alleen volledig gevaccineerde atleten sturen.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF biedt iedereen die voor de Spelen naar Japan reist de mogelijkheid zich te laten vaccineren, maar stelt dat niet verplicht. Niet iedereen maakt hiervan gebruik.

President Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité riep gisteren alle atleten op zich te laten vaccineren. Volgens hem zal 80 procent van alle ruim 10.000 atleten op 23 juli volledig gevaccineerd zijn. Alle deelnemers van de Spelen moeten zich bovendien laten testen voor ze naar Japan gaan. In Japan leven ze in een 'bubbel' en als ze klaar zijn moeten ze binnen twee dagen het land verlaten. Buitenlands publiek wordt niet toegelaten.

Geen lockdown

De noodtoestand geeft de lokale autoriteiten extra bevoegdheden om maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus, maar Japan is niet in lockdown. De belangrijkste beperkende maatregel is dat cafés en restaurants die alcohol schenken dicht zijn en dat andere restaurants om 20.00 uur moeten sluiten. Maar bijvoorbeeld de treinen zijn ouderwets bomvol.