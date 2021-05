Burgemeester Zwolle pleit voor totaalverbod op synthetische drugs

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt het aangekondigde landelijke verbod op de designerdrug 3-MMC "ontzettend goed nieuws". Maar niet goed genoeg, aldus de burgemeester. Hij pleit daarom voor een totaalverbod op de handel in alle soorten synthetische drugs en het gebruik ervan.

Vandaag werd bekend dat staatssecretaris Blokhuis 3-MMC op de lijst van verboden middelen van de Opiumwet gaat plaatsen. Hierdoor wordt het middel illegaal en dus ook minder gemakkelijk te verkrijgen. Het is de bedoeling dat het verbod in het najaar ingaat.

Snijders is blij dat het verbod "sneller dan verwacht" is gekomen. Hij denkt dat Zwolle, waar het gebruik van 3-MMC volgens hem veelomvattend is, met handhaving op het verbod snelle stappen kan zetten in het terugdringen van de drugsoverlast in de stad.

Opvolger van 3-MMC

Maar voor verdere stappen is volgens Snijders een totaalverbod op alle synthetische drugs nodig. "Want voor je het weet ligt de opvolger, een 4-MMC, alweer op straat en dan moet je daar opnieuw een aparte wetgeving voor gaan inzetten", zegt hij tegen RTV Oost. "Alleen met een landelijk totaalverbod kunnen we belangrijke stappen zetten in het terugdringen van drugsgebruik."

Volgens de burgemeester wordt er nu al veel gedaan om de drugsproblematiek in Zwolle aan te pakken. "Het heeft onze blijvende aandacht. We hebben boa's op straat om handhavend op te treden tegen drugsoverlast. Daarnaast doen we veel aan weerbaarheidstraining in het onderwijs, om te voorkomen dat scholieren in aanraking komen met drugs. Dat werkt goed, maar daarmee zijn drugs de wereld nog niet uit."