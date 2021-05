Transport- en logistieksector akkoord over cao, acties voorbij

Vakbonden CNV en FNV hebben met werkgevers in de transport- en logistieksector een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De acties voor meer loon en betere werkomstandigheden zijn daarmee van de baan.

Onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen ruim 150.000 mensen. In het voorstel stijgen de lonen per 1 juli met 3,5 procent. Per 1 januari gaan ze nog eens met 3,25 procent omhoog. "Een prima resultaat", vindt FNV-bestuurslid Willem Dijkhuizen. "De leden gaan er nu over stemmen."

Sinds maart is op verschillende plekken in het land actiegevoerd voor een betere cao. De nieuwe cao geldt voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Kachel en airco

In de nieuwe arbeidsovereenkomst staat ook dat alle vrachtwagencabines een kachel en airco krijgen. Die moeten ook werken als de motor uit staat. Volgens de vakbonden is deze stap erg belangrijk. "Op hete dagen is het voor de chauffeurs in de cabines vaak niet te harden", zegt CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel.

Verder zijn er afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken. Volgens de bonden gaan werkgevers daaraan meebetalen, maar een werkgroep gaat het nog in detail uitwerken. Deze regeling gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 1 januari 2026.