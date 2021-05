Drie advocaten in megaproces rond Martien R. en familie stoppen ermee

Operatie Alfa is een grootschalige actie van politie, justitie en experts van Defensie en de Belastingdienst om Martien R. en zijn vermoedelijke groep achter de tralies te krijgen. Op het hoogtepunt werkten ongeveer 400 mensen aan de operatie mee. In november 2019 werd een reeks invallen gedaan op een woonwagenkamp in Oss en in onder meer Helmond en het Friese Sumar. De politie vond grote hoeveelheden geld, drugs en chemicaliën.