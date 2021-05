Met toegenomen populariteit van drug 3-MMC groeiden ook de zorgen

3-MMC kwam op de markt nadat het verwante 4-MMC in 2012 was verboden. Doordat het nog maar relatief kort wordt gebruikt, is er nog weinig onderzoek naar gedaan, stelt het Trimbosinstituut.

Dat het middel in Nederland toch wordt verboden, gebeurt op advies van het CAM, waarin onder leiding van het RIVM een groot aantal experts samenwerken om nieuwe drugs in de gaten te houden. De deskundigen stellen in een risicobeoordeling dat 3-MMC met name onder jonge jongeren populairder wordt en dat er ook steeds meer meldingen van gezondheidsproblemen zijn. Zo stijgt het aantal gebruikers die door de drug met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden. Wel lijkt het gebruik ervan vooralsnog beperkt en ook nog sterk regionaal bepaald.

In het CAM-rapport staat dat het aantal 3-MMC-gebruikers dat hulp zoekt bij de verslavingszorg lijkt toe te nemen. Het middel heeft volgens de onderzoekers een 'verslavingspotentieel'. De verslaving lijkt niet zozeer lichamelijk, maar vooral geestelijk te zijn. "We zien bij gebruikers een vorm van craving, dat ze ernaar smachten", zegt Tom Bart van zorginstelling Jellinek, die niet betrokken was bij het CAM-advies.

Noodkreet Gelderse burgemeesters

Met name in Oost-Nederland zijn er zorgen over de toegenomen populariteit van 3-MMC. "We worden dagelijks geconfronteerd met de desastreuze gevolgen van deze zeer verslavende legale drugs", schreven 22 burgemeesters uit Gelderland vorige maand aan demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. "Zo zijn er in onze gemeenten gevallen bekend waarbij jongeren zichzelf van het leven hebben beroofd en waarbij deze drugs een grote rol speelden."

Ze schreven in hun brandbrief dat ze geschokt waren dat de invoering van een wet die designerdrugs moet verbieden, is uitgesteld tot volgend jaar. Voor de handhaving van de wet, die al twee jaar geleden werd aangekondigd, is geen geld uitgetrokken in de huidige begroting. Tot afschuw van de burgemeesters. "We roepen op tot spoed. De huidige situatie kost levens."

Voorlichting belangrijk

Woordvoerder Bart van Jellinek begrijpt dat de drug wordt verboden, maar plaatst daarbij wel een kanttekening. "We weten uit het verleden dat een verbod alleen niet per se leidt tot een vermindering van de problemen. Dus ik hoop dat er ook meer wordt gedaan aan voorlichting en preventie."

Demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, die het verbod vandaag aankondigde, zegt dat het Trimbosinstituut onder meer een folder gaat maken met voorlichting over 3-MMC. Het verbod op de designerdrug gaat naar verwachting in het najaar in.