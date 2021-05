Het wordt zonniger en warmer, 'de omslag begint vanmiddag'

Het wordt hoe dan ook een welkome afwisseling van het weer van de afgelopen tijd. Want hoe koud en nat was het de afgelopen weken? Kouder dan gemiddeld, zegt Verhoef. "De afgelopen maand was de temperatuur tot nu toe gemiddeld 2,5 graden lager dan gemiddeld. In april was het zelfs 3 graden kouder dan gemiddeld."

En mei is tot nu toe vooral heel nat: "De neerslag is tot nu toe 100 millimeter, dat is bijna twee keer meer dan het gemiddelde van 59 millimeter."