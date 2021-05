Ondergedoken viroloog Van Ranst tart aanhangers Jürgen Conings op Telegram

De Vlaamse viroloog Marc van Ranst heeft aanhangers van de voortvluchtige militair Jürgen Conings in hun Telegram-groep uitgedaagd. Van Ranst, die met zijn gezin al tien dagen zit ondergedoken omdat Conings het op hem zou hebben voorzien, schreef dat hij teleurgesteld was over "de creativiteit die hier opborrelt". "Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristenondersteunders."

Van Ranst bevestigt tegenover de VRT dat hij de chatberichten zelf heeft verstuurd, in de nacht van dinsdag op woensdag. "Dat was niet slim", zegt hij in een korte reactie tegen de Vlaamse omroep.

De bekende viroloog is vaker uitgesproken. Vorige week noemde hij Viruswaarheidvoorman Willem Engel een mafkees. Dat Twitter-gesprek werd dankzij ondernemer Alexander Klöpping op een paar duizend reclameborden getoond.

Nieuwe zoekactie

Naar Conings wordt al anderhalve week gezocht, nadat hij zwaarbewapend een militaire kazerne had verlaten. Hij liet een afscheidsbrief achter met dreigementen aan de regering, het leger en virologen. Hij schreef zich "niet zonder slag of stoot over te geven".

Vanochtend is opnieuw een grote politiemacht op de been bij het Nationaal Park Hoge Kempen, vlak over de grens bij Geleen. Daar werd eerder ook al naar Conings gezocht en werd zijn auto gevonden. Een woordvoerder van het federaal parket zegt tegen De Standaard dat er gezocht wordt in een gebied boven de N75.

Grote fouten gemaakt

Online krijgt Conings steun van tienduizenden sympathisanten, die vinden dat hij psychische hulp nodig heeft en dat de klopjacht buiten alle proporties is. Ze hopen dat hij veilig terug naar huis kan en dat hem niets overkomt.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder en legertopman Michel Hofman hebben erkend dat er grote fouten zijn gemaakt in de zaak-Conings. Zo stond de militair op de lijst van potentieel gevaarlijke extremisten van terrorismewaakhond OCAD, maar kon hij toch een groot wapenarsenaal meenemen uit de kazerne. Sinds afgelopen weekend staat Conings ook op de internationale opsporingslijst van Interpol.