Van Ark: uitgestelde zorg spreiden over het hele land

Bij het inhalen van medische behandelingen die zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis moeten patiënten ook naar andere plekken in het land worden verwezen. Dat schrijft demissionair minister Van Ark aan de Tweede Kamer en ze gaf een toelichting in het NOS Radio 1 Journaal.

Er zijn inmiddels zo'n 140.000 operaties die moeten worden ingehaald. Van Ark komt met diverse voorstellen om zorg in te halen, nu de druk van de coronacrisis afneemt.

Doel is dat patiënten zo snel mogelijk worden geholpen en dat de regionale verschillen worden beperkt.

Regionale verschillen

Van Ark wijst erop dat behandeling soms sneller kan gaan als patiënten in een ander ziekenhuis, in een andere plaats, worden geholpen. Ze vindt dat alle regio's daaraan moeten meewerken, zodat de wachttijden niet te veel gaan verschillen: "Iemand die op een knieoperatie wacht in Zeeland, zou op een vergelijkbare termijn geholpen moeten worden als iemand in Groningen of Utrecht."

De minister heeft er wel begrip voor als patiënten minder enthousiast zijn over behandeling elders, omdat ze vertrouwd zijn met met hun eigen zorgverlener of omdat ze een andere locatie niet goed kunnen bereiken: mensen moeten kunnen kiezen of ze in hun eigen ziekenhuis worden behandeld of dat ze ergens anders naartoe gaan en dan sneller worden geholpen.

Zorg nog dit jaar inhalen

Van Ark streeft ernaar om alle uitgestelde zorg nog dit jaar in te halen, met een mogelijke uitloop naar de eerste maanden van volgend jaar. Ze vindt dat alle partijen in de zorg tijdens de coronacrisis erg goed hebben samengewerkt en ze wil dat dat ook na de crisis doorgaat. De minister benadrukt wel dat de plannen samenhangen met de ontwikkeling van het coronavirus. Mocht het aantal coronapatiënten dit najaar toch weer grote druk op de zorg opleveren, dan zal dat invloed hebben op de planning.

In haar brief gaat ze er ook op in dat mensen die in de zorg werken moeten kunnen herstellen van de zware druk waaronder ze de afgelopen tijd hebben gewerkt en dat ze ook verlof moeten kunnen opnemen, "Fysiek en mentaal herstel van zorgprofessionals en het opschalen van de planbare zorg moeten hand in hand gaan", schrijft Van Ark.

Gisteren maakte de minister ook al bekend dat de capaciteit op de intensive cares wordt teruggebracht naar 1350 bedden. Vorige maand schaalde het Landelijk Netwerk Zorg in verband met de toen nog hoge coronacijfers op naar landelijk 1550 bedden.