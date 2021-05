Wekdienst 27/5: Stille tocht tegen geweld • Onderzoeksresultaten fieldlabs

Ander nieuws uit de nacht

Auteur (91) kinderboek Rupsje Nooitgenoeg overleden: Carle overleed afgelopen zondag al op 91-jarige leeftijd in de staat Massachusetts, maar zijn overlijden is pas vandaag bekendgemaakt.

'Regionale spreiding om uitgestelde ingrepen': Dit jaar moeten veel van de naar schatting 140.000 uitgestelde ingrepen worden ingehaald en daarvoor is spreiding van patiënten in het hele land nodig, zegt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark tegen het AD.

Burgemeester heeft geen antwoord op overlast outlet Roermond: Omwonenden zijn de drukte zat en willen dat de gemeente ingrijpt.

En dan nog even dit

De politie in Zwolle heeft woensdag een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo, bijna 275 keer meer dan wettelijk is toegestaan.

Wie het gas niet voor bedrijfsmatige doelen bij zich heeft, mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat, moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden persoon voldeed niet aan deze voorwaarden.

De politie publiceerde een foto op Facebook en noemt het vervoer "levensgevaarlijk":