Kunstwerk Banksy brengt in Zwolle 380.000 euro op

The Whitehouse Rat, het grootste kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy, heeft vanavond op een veiling in Zwolle 380.000 euro opgebracht. Een Engelsman bood uiteindelijk het meest.

Veilingmeester Richard Hessink hamerde het kunstwerk, gemaakt op een stuk muur van drie bij drieënhalve meter. Kunstwerken van Banksy werden in Nederland slechts twee keer eerder geveild, beide keren door Hessink. Bij deze eerdere veilingen bleef de teller hangen op maximaal 170.000 euro. Daar gingen de bieders vanavond dus ruimschoots overheen, schrijft RTV Oost.

Grootste ooit

Het kunstwerk The White House Rat is de grootste afbeelding die Banksy ooit in de openbare ruimte heeft achtergelaten. Banksy maakte het kunstwerk in 2004 op een muur van het vroegere café The White House in de Engelse stad Liverpool. Het kunstwerk was oorspronkelijk zo'n negen en halve meter hoog en zes meter breed.

Alleen het hoofd van de rat is bewaard gebleven omdat dit deel van het kunstwerk op hout was geschilderd. De rest van het werk zat op de gevel en is niet bewaard gebleven vanwege een verbouwing.

Veilingmeester Richard Hesselink over het kunstwerk van Banksy: