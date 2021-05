Zwitsers staken na zeven jaar gesprekken over verdrag met EU

Een gesprek vorige maand tussen president Parmelin en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie bracht beide partijen niet tot elkaar.

Huidige verdragen verouderen

De ruim honderd verdragen die er al zijn, blijven gewoon van kracht. Maar door het stopzetten van de gesprekken over het nieuwe verdrag, kunnen de Zwitsers niet toetreden tot onderdelen van de Europese interne markt waar ze nu geen deel van uitmaken.

Ook verouderen de huidige akkoorden op termijn, of lopen ze af. Zo verliep deze week een handelsakkoord over de handel in medische technologie. Brussel heeft al gezegd geen tijd te willen steken in het bijhouden van die akkoorden.