Onderzoeksraad voor Veiligheid wil breed onderzoek naar veiligheid kottervloot

Er moet een breder onderzoek komen naar de veiligheid van de Nederlandse kottervloot. Dat adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het kapseizen van twee garnalenkotters in 2019 en 2020.

De raad adviseert om bij het goedkeuren van nieuwe viskotters meer aandacht te besteden aan de stabiliteit van de schepen. En dan met name op de momenten dat er aan één kant van het schip meer gewicht hangt dan aan de andere kant. "Dit asymmetrisch beladen vergroot het risico op kapseizen", staat in het rapport van de Onderzoeksraad.

'Lummetje'

Aanleiding voor het onderzoek is een ongeluk met de Urker viskotter UK-165 Lummetje in november 2019. De kotter kwam die nacht in stormachtig weer in de problemen voor de kust van Texel. Er werd een noodsignaal verstuurd en daarna begon een zoekactie. Nog diezelfde dag werd het schip op de bodem van de Noordzee aangetroffen. Een paar dagen later werden de lichamen van de twee bemanningsleden in de stuurhut gevonden.

Uit onderzoek bleek dat ten minste één van de twee netten van de kotter was blijven haken aan het wrak van een in de Tweede Wereldoorlog gezonken stoomschip. Bij pogingen van de twee vissers om de netten weer los te krijgen ging het mis. Er kwam te veel gewicht aan één kant te liggen waardoor het schip kapseisde.

Nog tijdens het onderzoek naar de UK-165, kapseisde in december vorig jaar de UK-171 Spes Salutis. De drie bemanningsleden konden deze keer wel worden gered.