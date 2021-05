Halsema in gesprek met agenten na overval op waardetransport

Burgemeester Halsema praat morgenmiddag met agenten die betrokken waren bij de achtervolging van de verdachten van de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, vorige week woensdag. Dat vertelde ze vanmiddag in de gemeenteraadsvergadering in haar stad.

"Ik kan al wel zeggen dat de politie er met zeer gemengde gevoelens op terugkijkt. Agenten hebben angstige momenten beleefd, want de overvallers waren in het bezit van een groot aantal wapens en ze waren bereid die te gebruiken", zei Halsema over de gevoelens bij agenten. Het gebruikte vuurwapengeweld is volgens haar "voor Amsterdamse begrippen ongekend".

Waarschuwing

Halsema, die al eerder haar waardering voor de politie uitsprak, ging in op vragen van de Amsterdamse VVD-fractie. De VVD wilde onder meer weten of de overvallers eerder hebben toegeslagen in de stad. Halsema antwoordde dat er geen informatie is die wijst op een patroon, schrijft NH Nieuws.

"Ik zou daaraan toe willen voegen dat het heel erg adequate optreden van de Amsterdamse politie laat zien dat Amsterdam juist geen risicolocatie is", zei ze. "En laat criminelen daar een gestaalde waarschuwing in horen, want dat is het."

Waardetransport

Een groep zwaarbewapende daders pleegde vorige week woensdag een overval op het waardetransport bij het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Dat ging met veel machtsvertoon gepaard. Na de overval gingen de daders er in meerdere auto's met hoge snelheid al schietend vandoor. Een groot aantal politieauto's zette de achtervolging in, waarbij agenten terugschoten.

In Broek in Waterland werden uiteindelijk vier verdachten in een weiland aangehouden. Twee van hen raakten daarbij gewond. Een vijfde verdachte overleed ter plekke. Vermoedelijk werd hij geraakt door een politiekogel.