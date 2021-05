Fraude met 'volg je pakketje'-sms wint razendsnel terrein

Duizenden Nederlanders zijn afgelopen week in een valse sms getrapt waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon kwam te staan. Die software kan sms'jes versturen zonder dat de gebruiker het weet en kan persoonsgegevens stelen en zelfs meekijken in bankapps.

Het gaat om sms-berichten waarin wordt gemeld dat er een pakket onderweg is en dat de status van dat pakket kan worden opgevraagd via een link. Dat soort berichtjes worden al jaren door criminelen verstuurd om gegevens te ontfutselen, maar een nieuwe vorm met de naam flu-bot is de afgelopen week in Nederland snel opgerukt.

Betaalvereniging Nederland zegt dat eind vorige week in 24 uur duizenden telefoons met succes zijn besmet en dat er iedere dag weer nieuwe gevallen bij komen.

De politie ziet ook dat de malware, de kwaadaardige software, zich snel verspreidt en waarschuwt mensen om er niet in te trappen.