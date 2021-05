Zeven partijen bij informateur willen nu 'een beetje stil zijn'

De zeven partijen die vanmorgen bij informateur Hamer waren hebben een goed gesprek gehad, zeiden VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie na afloop. Het ging over het crisis- en herstelbeleid na de coronacrisis.

VVD-leider Rutte zei na afloop dat de gesprekspartners hebben afgesproken om "een beetje stil te zijn" over wat er precies over de tafel is gegaan. Dat is volgens hem in het belang van het formatieproces.

Kaag van D66 vond het een goed gesprek over de inhoud, waarbij zowel de grote als de kleine partijen zich verantwoordelijk voelen voor het herstel van Nederland. Zij voegde eraan toe dat dit niet betekent dat dit cluster van partijen ook samen gaat regeren. "Clusteren is niet klonteren", grapte zij.

'Nogmaals: vooruit met de geit'

CDA-lijsttrekker Hoekstra zei na het gesprek dat het er voor Hamer om gaat om te onderzoeken welke partijen inhoudelijk met elkaar verder kunnen praten. "Zij is aan het inventariseren: welke problemen zijn urgent." Het gaat er volgens hem nog niet over wie met wie gaat regeren. "Maar ik zou ervoor zijn als we tempo gaan maken", herhaalde hij. "Zoals ik vorige week al zei: vooruit met de geit."

Segers van de ChristenUnie toonde zich optimistisch: "We wachten nu op waar de informateur mee komt. En wie weet komen we dan nog een keer bij elkaar."

De PvdA en GroenLinks willen alleen samen over een coalitie onderhandelen. De SP liet opnieuw weten dat de partij niet per se in een regering hoeft. "Ons past bescheidenheid. Het is nou ook weer niet zo dat Nederland de SP massaal het kabinet in heeft gestemd", zei partijleider Marijnissen, die eerder herhaaldelijk zei geen deel te willen uitmaken van een kabinet onder leiding van Rutte.

Later deze week ontvangt informateur Hamer nog twee keer een cluster van partijen uit de Tweede Kamer. Vermoedelijk worden eerst onder meer PVV, Forum voor Democratie, de groep-Van Haga en JA21 uitgenodigd. Zij kunnen elkaar onder meer vinden in hun kritiek op het migratiebeleid.