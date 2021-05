Celstraf voor mishandeling vijf NS-medewerkers op station Zwolle

Een 20-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, voor het mishandelen van vijf NS-medewerkers. Hij moet ook een schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan de slachtoffers.

Het incident was eind januari op station Zwolle, meldt RTV Oost. De man werd boos toen de medewerkers hem aanspraken omdat hij tegelijk met iemand anders door het in- en uitcheckpoortje op het station ging. Hij schopte drie medewerkers tegen het hoofd en twee anderen werden in het gezicht geslagen.

De rechtbank in Overijssel rekent het de man uit Schiedam aan dat zijn gedrag ertoe leidde dat vijf mensen lichamelijk en psychisch letsel opliepen. Twee slachtoffers konden na de mishandeling tijdelijk niet werken door een posttraumatische stressstoornis.

Volgens de rechter had de vechtpartij ook impact op andere NS-collega's. Zij voelden zich onveilig tijdens hun werk.

"Goed dat het recht hier z'n beloop heeft gekregen", zegt Marjan Rintel, president-directeur van NS. "Onze collega's zetten zich dag en nacht in voor onze reizigers. De impact van een incident zoals dat op station Zwolle is enorm. Laat onze mensen hun werk doen."