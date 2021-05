Gevangen Franse burgemeester stopt na protesten met besturen stad

In de Franse stad Draveil is met grote vreugde gereageerd op het opstappen van de burgemeester. De man zat al maanden in de gevangenis, maar bleef zijn stad gewoon vanuit zijn cel besturen. Vandaag besloot hij alsnog zijn functie neer te leggen.

"Hulde aan iedereen die zich zo sterk heeft ingezet voor zijn ontslag!" schrijft oppositielid François Damerval op Twitter. "Eindelijk kan de bladzijde worden omgeslagen na 10 jaar van duistere zaakjes", laat Kamerlid Marie Guévemoux weten.

De hoofdrolspeler in kwestie is de 63-jarige Georges Tron, ex-staatssecretaris en, tot vandaag, burgemeester van de stad met zo'n 30.000 inwoners ten zuiden van Parijs.

Verkrachting

Hij werd in februari in hoger beroep veroordeeld wegens verkrachting en seksueel geweld. Het slachtoffer was een ondergeschikte van de burgemeester. Het seksueel geweld gebeurde volgens de rechter onder werktijd en op hun werkplek. "Waarbij de burgemeester zijn gezag en macht misbruikte."

Tron kreeg drie jaar cel plus twee jaar voorwaardelijk. Ook mocht hij zich zes jaar niet meer verkiesbaar stellen. Maar hij bleef vanuit zijn cel gewoon de stad besturen. Dat was juridisch mogelijk omdat hij volhield onschuldig te zijn en cassatie aantekende tegen het vonnis.

Op de website van de stad pronkte nog steeds zijn foto, tijdens een gemeenteraadsvergadering werd een brief van hem voorgelezen en in een nieuwsbrief aan de inwoners schreef hij 'dagelijks' bezig te zijn met het bestuur van de stad.

'Pijnlijke beslissing'

"We eisen dat de man opstapt", zei een demonstrant eerder deze maand tegen de NOS. Hij nam deel aan betoging van de linkse oppositie en feministische organisaties. "De regering moet in actie komen. Waarom laten ze deze veroordeelde burgemeester gewoon door besturen?"

Pas na die demonstratie kwam ook de regering van president Macron in beweging. "We zijn aan het bekijken of het mogelijk is om de burgemeester uit zijn ambt te zetten", zei regeringswoordvoerder Gabriel Attal. "Er zitten juridisch nogal wat haken en ogen aan."

Georges Tron heeft die beslissing niet af willen wachten en neemt nu zelf ontslag. "Het is een pijnlijke beslissing", laat hij weten. "Een grote meerderheid van de inwoners steunt me."