‘Onthullingen’ maffiabaas zetten Turkse regering voor het blok

Sedat Peker, een veroordeelde crimineel, laat al een paar weken lang de Turkse politiek op zijn grondvesten schudden. Zeven video's van elk een uur plaatste hij al op YouTube. Het zijn lange monologen die Peker maakte vanuit een luxe-appartement, waarschijnlijk in Dubai, waar hij zit sinds hij vluchtte voor de Turkse justitie.

Miljoenen Turken bekeken de video's waarin de ultranationalistische maffialeider naar eigen zeggen staatsgeheimen blootlegt en banden tussen politici en de onderwereld aantoont. Hij komt met aantijgingen aan het adres van prominente leden van regeringspartij AKP. Van een illegale overname van een luxe jachthaven, tot drugshandel, verkrachting en zelfs de moord op een jonge vrouw.

Hij spreekt over misdaden die hij zelf in opdracht van regeringsfunctionarissen zou hebben gepleegd, zoals het organiseren van een aanval op de redactie van een krant. Alle aantijgingen worden ontkend door de betrokkenen.

In de laatste video claimt Peker dat de zoon van ex-premier Yildirim recent naar Venezuela is gereisd om een nieuw drugshandelnetwerk op te zetten. Yildirim zei tegen de Turkse pers dat zijn zoon weliswaar in Venezuela was, maar dat hij daar persoonlijk covid-tests ging brengen in het kader van liefdadigheid

Oppositie wil onderzoek

Vooral de verhalen die Peker vertelt over de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, leiden tot ophef. De maffialeider beweert dat Soylu degene is die hem heeft gewaarschuwd dat justitie achter hem aan zat, en dat hij daardoor Turkije kon ontvluchten. Hij zegt ook dat de minister hem had beloofd dat hij veilig kon terugkeren naar Turkije. Soylu, een van de machtigste mensen in het kabinet van Erdogan, noemt de aantijgingen leugens van een veroordeelde crimineel.

De oppositie vindt dat er een onderzoek moet komen, sommige politici roepen om Soylu's aftreden. Van beide lijkt geen sprake. Op tv zei Soylu gisteravond dat er geen enkel bewijs is en dat hij geen moment aan aftreden heeft gedacht.

Zeer loyaal aan Erdogan

In de jaren 90 maakte Sedat Peker furore in de Turkse onderwereld. Hij was betrokken bij ontvoeringen, moorden, drugssmokkel en bendegeweld in een tijd waarin de Turkse maffia floreerde. Meermaals werd hij opgepakt en veroordeeld, jarenlang zat hij in de gevangenis. Nadat hij in 2014 was vrijgekomen, begon hij zich te vertonen in de kringen van de AKP, zegt journalist Nese Idil van nieuwsplatform Duvar. "Hij ging zich presenteren als zakenman en werd in het openbaar gezien met AKP'ers. Hij heeft zelfs pro-Erdogan verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd."

Maar vorig jaar lijkt Peker aan de kant te zijn gezet. Dat viel samen met de controversiële vrijlating uit de gevangenis van een andere bekende maffiabaas, Alaattin Cakici. "Peker was niet langer de 'favoriete maffialeider van de staat' en vluchtte het land uit. Nu neemt hij wraak", stelt Idil.

De video's brengen geruchtmakende zaken uit het verleden naar boven. In één van de video's claimt Peker dat oud-minister van Binnenlandse Zaken Mehmet Agar achter de moord zit op een aantal Koerdische zakenmensen en twee journalisten in de jaren 90. Dit leidde tot een nieuwe roep om onderzoek van mensenrechtenorganisaties.

Erdogan zelf blijft buiten schot in de video's. Peker noemt hem 'broeder Tayyip'. "Hij is nog steeds zeer loyaal aan Erdogan", zegt Idil. "Hij doet het voorkomen alsof hij de president wil beschermen tegen mensen uit zijn eigen partij".