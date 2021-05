AVRO-coryfee Cees van Drongelen (84) overleden

Radio- en tv-presentator Cees van Drongelen is op 84-jarige leeftijd overleden. De voormalige AVRO-coryfee was onder meer bekend van de programma's Televizier en Tussen Kunst & Kitsch.

Van Drongelen begon begin jaren 60 als radio-omroeper bij de Wereldomroep. Vanaf 1964 presenteerde hij het Radiojournaal, de actualiteitenrubriek van de AVRO.

Van Drongelens tv-debuut begon met de actualiteitenrubriek Televizier, de voorloper van wat tegenwoordig EenVandaag is. Daarnaast presenteerde Van Drongelen onder meer programma's als Sterrenslag, Jonge mensen op weg naar het Concertpodium en het Prinsengrachtconcert.

Tussen Kunst en Kitsch

Ook was Van Drongelen achttien jaar lang het gezicht van Tussen Kunst en Kitsch. In totaal heeft hij het kunstprogramma zo'n 250 keer gepresenteerd.

De presentator was volgens de AVRO "een wijze, betrouwbare man die op charmante wijze mensen op hun gemak kon stellen". "Het was altijd genieten in zijn nabijheid door zijn mooie verhalen, maar ook snedige opmerkingen", aldus de omroep tegen het ANP.