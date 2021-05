Wie is Roman Protasevitsj, middelpunt van diplomatieke rel?

'Arrestatie is boodschap van Loekasjenko'

Correspondent Iris de Graaf zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat het onduidelijk is hoe het nu met Protasevitsj gaat. Gisteren doken er berichten op dat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis zou liggen, waarna er via de Wit-Russische overheidskanalen een video van hem werd gedeeld.

Daarin zegt hij in goede gezondheid te verkeren en bekende hij achter massarellen te zitten. Maar volgens De Graaf is het moeilijk voor te stellen dat Protasevitsj vrijwillig een schuldbekentenis zou afleggen. "Een dag eerder streed hij nog voor een vrij Wit-Rusland", zegt ze.

Ze vermoedt dat president Loekasjenko er wel op had gerekend dat het gedwongen laten uitwijken van een passagiersvliegtuig en vervolgens de arrestatie van Protasevitsj zou leiden tot "een enorm schandaal". De Graaf: "Maar hij heeft er toch voor gekozen dit te doen. Verschillende analisten zeggen ook dat het echt een boodschap is van Loekasjenko aan de oppositie in buitenland. Hij wil laten zien hoe ver zijn hand reikt."