Wekdienst 25/5: Volwassenen Friese Waddeneilanden mogen prik • Uitslag eindtoets basisschool

En dan nog even dit:

Plots doken er gisteravond beelden op van blogger en journalist Roman Protasevitsj, die zondag door de Wit-Russische autoriteiten in Minsk uit het vliegtuig was gehaald. In de video, gedeeld door Wit-Russische overheidskanalen, erkent Protasevitsj dat hij achter de demonstraties in Wit-Rusland zit.

Onduidelijk is wanneer de video is opgenomen en of Protasevitsj is gedwongen een bekentenis af te leggen. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja schrijft op Twitter dat het filmpje is opgenomen in een detentiecentrum in Minsk. "Dit is hoe Roman eruitziet onder mentale en morele druk", aldus Tichanovskaja.