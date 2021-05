Ruim 200 gewonden bij botsing treinen in Kuala Lumpur

Bij een botsing tussen twee lightrail-treinen in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn maandag meer dan 200 passagiers gewond geraakt, van wie bijna 50 zwaargewond. Volgens minister voor Transport Wee Ka Siong botste een treinstel met 213 passagiers in een tunnel op een lege wagon, die een testrit aan het maken was.

Ondanks de lage snelheden van de voertuigen (respectievelijk 20 en 40 kilometer per uur) werden veel passagiers door het treinstel heen geslingerd, aldus Siong. Het ongeluk gebeurde bij het treinstation KLCC, vlak naast de iconische Petronas Towers, een van de hoogste gebouwen ter wereld.

Miscommunicatie

De politie doet nog onderzoek maar vermoedt dat miscommunicatie een rol speelde: het lege treinstel werd bestuurd door een machinist, terwijl de trein met passagiers op afstand vanuit een controlecentrum werd bestuurd. Passagiers meldden aan het Maleisische persbureau Bernama dat hun treinstel vlak voor het ongeluk al een kwartier stilstond, om onbekende reden.

"Daarna gingen we weer rijden, maar na een paar seconden vond de crash al plaats", zo vertelde een slachtoffer. "De klap was zo groot dat ik gewond raakte aan mijn hoofd, linkerbeen en borstkas." Het lightrail-vervoer lag stil tot dinsdagochtend, lokale tijd. Het is de eerste ernstige crash voor het vervoerssysteem, dat nu 23 jaar in gebruik is.