Scholieren zoeken steeds vaker hulp bij populaire YouTube-docenten

Dat ziet ook docent Menno Lagerwey. Onder de naam Math with Menno maakt hij op YouTube uitlegfilmpjes over wiskunde. "Op een normale dag wordt er zo'n 25.000 keer naar mijn video's gekeken, in een toetsweek twee keer zo veel en nu, in de examenperiode, zes keer zo veel. Dat is enorm."

Menno begon vijf jaar geleden met zijn uitlegfilmpjes, die hij in eerste instantie maakte voor zijn eigen leerlingen. "Ik wilde iets extra's aanbieden, want in de bovenbouw gaat het soms best snel. Ik ben uitlegfilmpjes gaan maken waarin het net is alsof je bij mij in de klas zit. In tien minuten krijg je te weten wat je moet weten. Een strak verhaal, zonder dat ik er dingen omheen vertel of het warrig overkomt."